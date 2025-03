Cáritas com campanha de recolha de alimentos nos dias 15 e 16 de Março

A Semana Nacional Cáritas, uma iniciativa que mobiliza toda a rede Cáritas em Portugal, ocorre anualmente na semana que antecede o Dia Nacional Cáritas, celebrado no terceiro domingo da Quaresma. Este ano, a data assinala-se a 23 de Março e durante essa semana, vão ser promovidas diversas actividades que destacam a acção da Cáritas no apoio directo às pessoas em situação de vulnerabilidade.

No Funchal, a Cáritas Diocesana, vai desenvolver várias iniciativas.

Entre os dias 15 e 16 de Março, haverá a Campanha de Recolha de Alimentos da Cáritas Diocesana do Funchal, típica Campanha Saco e a Campanha Vale de 17 a 23 de Março, a realizar-se em todas as superfícies Pingo Doce da Ilha da Madeira e do Porto Santo.

O Peditório Nacional online decorrerá de 16 a 23 de Março.

Por sua vez, no dia 17 de Março, é lançada a campanha de sensibilização 'Doar em Consciência é um acto de Amor', que visa sensibilizar a comunidade e aos doadores sobre a importância de realizar doações de forma responsável e consciente.

Durante os dias 20 e 21 de Março, das 10 às 12 horas e das 14h30 às 16h30, decorre a 6.ª edição do "Cáritas de portas abertas", iniciativa que pretender édar a conhecer o trabalho realizado, no dia a dia, pela instituição no cumprimento da sua acção: apoiar as famílias mais fragilizadas e marginalizadas da Região Autónoma da Madeira. "Tendo em conta as limitações a nível do espaço físico e na expectativa de muita adesão à iniciativa, pedimos que, em caso de interesse, façam a marcação com alguma antecedência, via e-mail ou através dos contatos disponibilizados na assinatura", alerta a instituição.

Para o dia 19 de Março, pelas 10 horas, está prevista uma visita ao Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicentes para os utentes, voluntários, parceiros, colaboradores e direcção da Cáritas Diocesana do Funchal.

E, por fim, a missa de encerramento da Semana Cáritas, que concentra toda a equipa da Cáritas Diocesana e das Cáritas Paroquiais, será na Igreja do Colégio, no dia 22 de Março, pelas 17h30, com a realização da eucaristia. No final da celebração, haverá homenagens a uma entidade e a personalidade através da entrega de um louvor e do PIN de prata da Cáritas.