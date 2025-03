"Enquanto uns falam, o PSD faz Habitação"

O PSD esteve, hoje, em Câmara de Lobos, para destacar o trabalho realizado em matéria de habitação na Região Autónoma da Madeira.

No empreendimento já concluído e entregue à população no Carmo, o candidato Leonel Silva sublinhou a diferença entre a governação social-democrata e a dos demais partidos, afirmando que "os madeirenses conhecem o PSD e sabem que a governação do PSD representa a estabilidade de progresso e desenvolvimento".

Durante a visita ao empreendimento habitacional, Leonel Silva destacou que a política do PSD se pauta por resultados concretos, referindo que o candidato lembrou que o edifício no Carmo é um exemplo desse compromisso, beneficiando, em grande parte, famílias da classe média e jovens casais. Os números apresentados reforçam essa aposta, que, segundo o candidato, no "ano passado já entregamos 144 habitações, este ano contamos entregar 440 novas habitações e, no próximo ano, 220 habitações em toda a Região Autónoma da Madeira”.

Leonel Silva fez ainda questão de frisar a diferença entre a acção do PSD e as promessas dos restantes partidos, nomeadamente do PS, criticando a falta de concretização de outros projectos habitacionais:

O PS e os outros partidos fazem promessas, dão-lhe planos, mas em termos de concretização, não concretizam Leonel Silva, candidato do PSD

Com as eleições à porta, o candidato reforçou a confiança na escolha dos eleitores no próximo dia 23 de Março, sublinhando que "as pessoas, os madeirenses, os portugueses irão seguramente voltar a confiar no PSD, porque sabem que o PSD significa capacidade de construção, capacidade de discussão, significa autonomia, significa progresso".