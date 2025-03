'Borealis' regressou ao Funchal com 1.065 passageiros

O navio 'Borealis' está no porto do Funchal, onde chegou esta manhã, preveniente de La Palma, com 1.065 passageiros, que têm saída marcada da Madeira para as 18 horas, rumo ao sul de Espanha. Está a realizar um cruzeiro de 14 noites.

De acordo com a APRAM, o itinerário do 'Borealis' inclui escalas a Corunha, Tenerife, Las palmas, La Palma, agora, no Funchal, seguindo-se Cadiz e Portsmouth, onde conclui o cruzeiro a 13 de Março.

Já para as 17 horas de hoje está marcada a chegada do veleiro 'Santa Maria Manuela', vindo do Porto Santo. A escala no Funchal deverá ser de 49 horas. A bordo viajam 36 passageiros e 16 tripulantes, que partem no próximo domingo, pelas 10 horas, para a ilha de La Palma.

Ainda esta noite chega o 'Mein Schiff 5', para uma escala de 39 horas no Funchal. A saída, também para La Palma, apenas deverá acontecer pelas 14 horas de domingo. Neste momento, viaja com 2.500 passageiros e 920 tripulantes, num cruzeiro de 14 noites, entre as ilhas de Canárias e da Madeira, que se iniciou no passado dia 27 de Fevereiro, em Tenerife, terminando no mesmo porto, a 13 do corrente mês de Março.