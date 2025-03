CHEGA defende "apoios justos e céleres" aos pequenos agricultores

O partido CHEGA Madeira (CH) emitiu uma nota de imprensa na qual "denuncia a falta de apoio efetivo aos pequenos agricultores da região, que continuam a enfrentar enormes dificuldades devido à inação governamental", isto "apesar de terem recebido uma pequena parte dos apoios prometidos", mas "esse valor é manifestamente insuficiente para compensar as perdas registadas, deixando muitos produtores à beira do colapso", justifica a sua indignação.

E, explica o CH, que "em 2023, foi anunciado um Apoio Financeiro Extraordinário para os produtores de castanha do Curral das Freiras, que sofreram quebras significativas nas colheitas. No entanto, o pagamento faseado e insuficiente não resolve os problemas enfrentados pelos agricultores, que continuam sem os recursos necessários para garantir a sustentabilidade das suas explorações. Também os produtores de cereja e outras culturas tradicionais vivem a incerteza de um setor primário abandonado, onde as promessas não se traduzem em medidas concretas".

Miguel Castro, cabeça-de-lista do CH às eleições regionais de 23 de Março, "não esconde a sua revolta perante esta situação", frisa a nota que cita o seu líder: "Os nossos agricultores estão fartos de promessas vazias e apoios que chegam tarde e a conta-gotas. O que foi pago não chega para cobrir as perdas, e o governo está em auto gestão, sem respostas nem soluções. Quem trabalha e produz merece respeito e apoio real, não apenas discursos bonitos em tempo de eleições."

Por isso, "o programa eleitoral do CHEGA Madeira defende um setor primário forte e sustentável, onde os pequenos produtores tenham acesso a apoios justos, céleres e transparentes", garante o partido, que "compromete-se a lutar por subsídios diretos, menos burocracia e medidas de proteção para culturas tradicionais como a cereja e a castanha, garantindo que a agricultura regional não continue refém da falta de visão e planeamento".

E conclui: "Não podemos permitir que os agricultores sejam esquecidos e sacrificados pela incompetência de quem governa. É preciso agir agora, e o CHEGA Madeira será sempre a voz daqueles que trabalham e fazem a Madeira crescer."