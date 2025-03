Ilha Terceira acolhe exposição de viticultura com vinhos dos Açores em destaque

A ilha Terceira, nos Açores, acolhe em abril uma exposição de viticultura, com vinhos regionais, nacionais e internacionais, apresentada hoje, que pretende promover sinergias e potenciar novos mercados para os vinhos regionais.

A primeira edição da Expo Atlantic Terroir, organizada pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, decorre de 04 a 06 de abril no Pavilhão Multiúsos do Parque Multissetorial da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.

Estarão representadas seis adegas da ilha Terceira, 10 dos Açores, 15 portuguesas e três de Cabo Verde.

Segundo o presidente da Comissão Vitivinícola da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, Rui Martins, o evento é uma oportunidade para os produtores terem "contacto direto com outros fornecedores, equipamentos e produtos de enologia" e terem "contacto com outros mercados".

"Quando aglutinamos todos os interessados no setor, criam-se sinergias que, por vezes, nem estamos à espera que aconteçam", afirmou.

O presidente da Comissão Vitivinícola da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo reconheceu que o setor enfrenta desafios nos Açores, mas mostrou-se confiante no seu crescimento.

Segundo Rui Martins, "2024 foi um ano catastrófico para a viticultura, não só pelas condições climatéricas, mas pelo ataque dos pássaros e de outras espécies à uva".

"O que é certo é que isto vai continuar a acontecer. Há que tomar medidas para que estes fatores de diminuição de produção possam ser minimamente ultrapassados, mas cada um irá lutar com as suas armas para que a produção dos Açores tenha mais quantidade e estabilidade na sua produção", apontou.

Para Rui Martins, o potencial do setor na região não se mede apenas pela quantidade de uva produzida.

"A área da viticultura não é só produzir uva, é produzir vinhos com uma qualidade muito apreciada, o que faz com que o valor deles possa ser mais elevado, mas também tudo o que está à volta disso. O enoturismo tem um potencial enorme a ser desenvolvido", frisou.

Ao contrário de outras feiras de vinhos, a Expo Atlantic Terroir abrange mais do que provas vínicas e animação, explicou o presidente da comissão.

"É um evento abrangente, diversificado, de caráter regional e que irá espelhar todo o setor representado na ilha Terceira", salientou.

Estão previstos dois jantares vínicos, com vinhos da ilha Terceira, três provas comentadas, palestras e cinco mesas de discussão num fórum organizado pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

O espaço contará com 20 expositores comerciais ligados ao setor, uma zona de restauração e dois palcos, onde atuarão músicos locais e nacionais.

Dentro do evento, será promovida a Gala da Vitivinicultura dos Açores, organizada pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, onde serão entregues prémios regionais e será apresentada a candidatura dos municípios açorianos a Cidade Europeia do Vinho 2026.

O evento promove ainda uma formação em vinhos para profissionais da área da restauração.

Com um orçamento de cerca de 90 mil euros, a Expo Atlantic Terroir é organizada pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, em parceria com os dois municípios da ilha Terceira, o Governo Regional dos Açores e a associação de desenvolvimento regional Grater.