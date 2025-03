Neymar de regresso à selecção de futebol do Brasil após longa ausência

O avançado brasileiro Neymar está de regresso aos convocados da seleção brasileira de futebol, depois da grave lesão sofrida em outubro de 2023 ao serviço dos 'canarinhos'.

O futebolista, de regresso ao Santos, não era chamado à seleção há cerca de 16 meses, face ao longo período de recuperação de uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Neymar volta agora a ser opção para o selecionador Dorival Júnior, numa lista de 23 convocados para os jogos de apuramento para o Mundial2026 diante da Colômbia (21 de março) e da campeã mundial Argentina (26 de março).

"Os próprios companheiros destacaram o que ele representa para o grupo e todos conhecem-no muito bem", adiantou o selecionador, que terá também para os próximos compromissos Vinicius Júnior (Real Madrid) e Raphinha (FC Barcelona).

Na zona sul-americana (CONMEBOL), o Brasil é quinto classificado, com 18 pontos, a seis jornadas do final da qualificação e quando se apuram diretamente os seis primeiros.