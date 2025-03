O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, começa amanhã uma visita de quatro dias à comunidade portuguesa da África da Sul. A visita abrange as cidades de Pretória, Joanesburgo e a cidade de Cabo entre os dias 6 a 11 de Março.

No primeiro dia, o secretário com a pasta das comunidades portuguesas começa a visita oficial pelo Lar São Francisco de Assis em Pretória, depois tem um encontro com a Associação da Comunidade Portuguesa de Pretória (ACPP), na parte da manhã, e à tarde tem uma reunião com o embaixador de Portugal na África do Sul, Carlos Costa Neves, um encontro com o encarregado pela Secção Consular em Pretória e ainda um outro encontro com o adido social de Portugal na África do Sul. José Cesário visita ainda as instalações do Instituto de Camões.

Já amanhã, 8 de Março, o dia começa com uma visita ao Consulado Geral de Portugal em Joanesburgo e um encontro com o cônsul geral de Portugal, Afonso Laginha. Depois visita a Casa dos Poveiros e participa na comemoração do Dia Internacional da Mulher na Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul, na filial de Joanesburgo. José Cesário visita igualmente a Casa da Madeira em Alberton e a União Cultural Recreativa Desportiva Portuguesa, por ocasião da comemoração dos 64 anos de existência.

Já no terceiro dia em terras sul-africanas, o representante do governo português visita o Lar Nossa Senhora de Fátima em Benoni, depois faz uma homenagem com coroa de flores e visita ao memorial pelas vítimas portuguesas do crime na África do Sul e termina a parte da manhã com uma visita ao Lar Santa Isabel. Já na parte da tarde visita o Núcleo de Arte e Cultura e depois tem uma reunião na embaixada com os conselheiros das comunidades portuguesas e conselheiros da diáspora madeirense.

O último dia será passado na cidade do Cabo, começando por uma visita às instalações do Consulado Geral de Portugal naquela cidade. Segue-se uma reunião com o cônsul geral de Portugal e uma outra com os conselheiros das Comunidades Portuguesas. Ainda tem agendado um encontro com o vereador da Câmara Municipal da Cidade do Cabo, o luso-descendente Robert Quintas. A visita termina com um encontro com a Comunidade Portuguesa da Cidade do Cabo, nas instalações do Centro Português de Cultura e Beneficência do Cabo.