Eu voto! O apelo de Délia Pombo

A democracia é um direito conquistado, mas não é um bem garantido. Exige o envolvimento ativo de todos, e uma das formas mais poderosas de garantir que a nossa voz seja ouvida é o voto. O voto é um instrumento fundamental que legitima as decisões políticas que afetam o nosso dia a dia. Não basta apenas desejar mudanças, é preciso agir para que elas aconteçam.

Ao não votar, perdemos a legitimidade de criticar as decisões políticas que afetam nossas vidas, desde a saúde até a educação, passando por questões de transporte, imigração e segurança. A nossa participação é essencial para que o rumo do país esteja alinhado com os nossos valores e preocupações sociais.

Votar conscientemente é a chave para uma democracia forte. Não se trata apenas de escolher um partido ou um líder, mas de estudar os programas eleitorais e tomar decisões informadas, baseadas nas necessidades reais da sociedade. Bem sei que ás vezes gostaríamos de escolher a opção que ainda não existe, mas não podemos cair nessa armadilha. Numa época de redes sociais, notícias falsas, as influências na nossa opinião são imensas sendo por isso importante escolhermos as fontes certas. Se estivermos informados, faremos uma escolha consciente. A abstenção enfraquece a democracia e abre portas para discursos populistas que, muitas vezes, não representam o bem comum. Ao deixarmos de votar, permitimos que outros decidam por nós, muitas vezes sem considerar as questões que realmente importam.

O voto é a nossa ferramenta de resistência, a nossa forma de garantir que as decisões políticas sejam feitas com responsabilidade e respeito por todos. Eu voto, porque acredito que a democracia só é forte quando todos nós participamos ativamente nela. E você, vai deixar que outros decidam por si?