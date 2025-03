Eu Voto! O apelo de Gonçalo Abreu

Desde muito novo, fiz do voto um hábito, uma obrigação que impus a mim mesmo. Nunca fui dado à política e, se no passado nunca me envolvi, também não me vejo a fazê-lo no futuro. Mas isso nunca interferiu com a minha convicção de que votar é essencial. Sempre o fiz e sempre o farei.

Certo dia, li o testemunho de um dissidente cubano, refugiado no auge do regime de Fidel Castro, que vivia em Miami. Dizia ele: “Num regime autoritário e num regime democrático, em ambos sou roubado. Mas, na democracia, ao menos posso gritar.” Aqui está. Nenhum regime é perfeito, mas a democracia permite-nos gritar, protestar e expor as nossas opiniões.

O meu grito começa sempre com uma caneta e uma cruz na opção que escolho no dia das eleições. E é esse “grito” de caneta em punho que me dá autoridade para criticar, exigir e fazer parte da democracia.

Em tempos difíceis como os que vivemos, mais do que nunca, devemos todos gritar no dia 23 de março.

Vivemos na era das redes sociais, onde toda a gente tem voz e opina sobre tudo. Mas quantos, antes de criticar, gritaram onde realmente conta? Porque só este grito, transformado em voto, nos dá o direito legítimo de exigir mudanças.