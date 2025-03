Arsenal faz história em Eindhoven e Real vence dérbi de Madrid

O Arsenal conseguiu hoje uma histórica goleada em casa do PSV Eindhoven, por 7-1, com o Real Madrid a derrotar o vizinho Atlético, por 2-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'gunners' tornaram-se a primeira equipa a marcar sete golos como visitante nas fases a eliminar da Liga dos Campeões, sendo que não marcava sete golos como visitante numa competição europeia desde 1993, quando venceu por 7-0 o Standard Liège, na Taça das Taças.

O 'passeio' do Arsenal em Eindhoven começou aos 18 minutos, pelo neerlandês Jurrien Timber, que fez a sua estreia como sénior no rival Ajax, antes de Ethan Nwaneri (21) se tornar o terceiro jogador mais jovem a marcar na fase a eliminar da 'Champions', com o espanhol Mikel Merino (31) a fazer o 3-0, antes de Noa Lang (43) reduzir de penálti.

Na segunda parte, os londrinos aproveitaram as fragilidades da defesa neerlandesa para chegar à goleada histórica, com dois golos do norueguês Martin Odegaard (47 e 73 minutos), um do belga Leandro Trossard (48) e outro do italiano Riccardo Calafiori (85).

Em 111 anos de história, o PSV Eindhoven nunca tinha sofrido uma derrota tão pesada no seu terreno, com a maior derrota europeia em casa a ter acontecido 2002/03, por 4-0, igualmente frente ao Arsenal.

Num dos mais aguardados confrontos dos oitavos de final, o Real Madrid venceu em casa o Atlético de Madrid, que procura eliminar pela primeira vez os 'merengues' na maior prova de clubes europeia, depois de já ter perdido duas finais e as duas anteriores eliminatórias entre ambos.

O brasileiro Rodrygo deu vantagem ao Real Madrid logo aos quatro minutos, num excelente remate de fora da área, mas os 'colchoneros' empataram por Julián Alvarez, aos 32, no melhor momento da noite, um 'tiro' cruzado de fora da área, com pouco ângulo, mas com a bola a fazer um arco perfeito e a desviar-se do guarda-redes belga Thibaut Courtois.

Já na segunda parte, os detentores do troféu e recordistas de títulos (15) chegaram ao triunfo, aos 55 minutos, depois de um bom trabalho do marroquino Brahim Díaz.

Depois de ter surpreendentemente eliminado a Atalanta no play-off, o Club Brugee praticamente ficou afastado da competição, ao perder em casa com o Aston Villa, por 3-1, num encontro arbitrado pelo português João Pinheiro.

O jamaicano Leon Bailey colocou os ingleses em vantagem aos três minutos, mas o belga Maxim De Cuyper (12) empatou ainda antes do quarto de hora. A vitória do Aston Villa ficaria decidida nos últimos 10 minutos, com um autogolo do belga Brandon Mechele (82) e um penálti convertido pelo espanhol Marco Asensio (88), reforço de inverno que já leva cinco golos em sete partidas oficiais pelos 'villans'.

A regressar à principal prova europeia de clubes 42 anos depois, o Aston Villa, campeão europeu em 1981/82, está perto de confirmar a presença nos quartos de final, fase à qual chegou em 1982/83, na sua última participação.

O Borussia Dortmund, 'carrasco' do Sporting no play-off, empatou em casa a um golo com o Lille, apesar de se ter adiantado no marcador aos 22 minutos, graças a um remate colocado de Karim Adeyemi.

Na segunda parte, os franceses, que tentam à terceira tentativa passar dos 'oitavos', empataram pelo islandês Hákon Arnar Haraldsson, aos 68, após uma excelente combinação com o canadiano Jonathan David. O médio internacional português André Gomes foi lançado no último quarto hora na formação gaulesa.