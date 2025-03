Associação Solidária de Garachico reforça apoio à população sénior com nova carrinha

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará hoje, pelas 16 horas, no Quartel Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, onde será entregue uma carrinha de nove lugares à Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico (ASICG), uma Instituição Particular de Solidariedade Social sob a forma de associação sem fins lucrativos.

Trata-se de um projecto no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autonóma da Madeira, que foi um dos vencedores do mesmo, tendo obtido 756 votos.

O projecto incluiu a aquisição de uma carrinha de 9 lugares de transporte de passageiros com mobilidade reduzida para a população da freguesia de Câmara de Lobos.

O projecto teve um Orçamento de 142 233,10 euros, a entidade gestora é a Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico (ASICG) e implica parcerias com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, a Associação Casa do Voluntário, o Clube Desportivo Garachico, a Paróquia de São Sebastião - Diocese do Funchal, a Cáritas Diocesana do Funchal, o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, o Instituto de Segurança Social da Madeira e o Serviço de Saúde da RAM.

O projecto gerontológico de apoio à população sénior da Freguesia de Câmara de Lobos visa a criação de um Banco de Ajudas Técnicas de Apoio à Mobilização e Marcha, tendo sido adquirido material ortopédico e geriátrico para ir ao encontro das carências desta população da freguesia de Câmara de Lobos.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h30 - Music at The Monte – Edição de Carnaval, no Monte Palace Madeira

10h30 – Alexandra Barbosa e Filipe Sousa

12h30 – Francisco Aguilar



- 10h30 - O PS-Madeira efectua uma visita às obras do Hospital Central e Universitário da Madeira

- 10h30 - CDS vai estar à entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

- 17h30 - Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da COOHAFAL, CRL para o quadriénio 2025/2029, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s, com Miguel Albuquerque

- 18h00 - Espaço CDU, à Rua João de Deus n. 12, no Funchal, uma iniciativa política sobre as "Mulheres de Abril"

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Eficiência Energética

- Este é o sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 301 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1501 - Data provável da partida da expedição de João da Nova, que descobriu as Ilhas de Ascensão e Santa Helena, ambas na costa sudoeste de África.

1766 - Conquistadores espanhóis tomam a colónia francesa de Nova Orleães.

1770 - Dia do massacre de Boston. O confronto entre colonos e tropas britânicas provoca a morte de civis e a irreversibilidade da luta pela independência dos Estados Unidos.

1827 -- Morre, com 82 anos, Conte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, Alessandro Volta, físico e cientista italiano, inventor da pilha elétrica, responsável pela identificação do gás metano.

1858 -- Nasce José Relvas, futuro dirigente Republicano, que proclama a República Portuguesa na Câmara de Lisboa a 05 Outubro de 1910.

1891 - Começa a publicar-se a terceira série do semanário satírico O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro.

1917 -- Morre, com 76 anos, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, Manuel de Arriaga, primeiro Presidente da República Portuguesa.

1922 - Estreia-se o filme de FW Murnau, "Nosferatu", marco da história do cinema e do expressionismo alemão.

- Cerimónia oficial de inauguração do Campo de Santa Cruz, que marca o arranque do novo campo da Associação Académica de Coimbra.

1925 -- Golpe militar dirigido por três oficiais monárquicos que tentam ocupar o quartel general de Lisboa.

1932 - É criada a Academia Nacional de Belas-Artes, a partir das academias de Lisboa e Porto, fundadas em 1836.

1933 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, decreta o encerramento dos bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário.

1946 -- O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, fala pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri.

1953 -- Morre, aos 61 anos, o compositor russo Sergey Sergeyevich Prokofiev, criador determinante na música do século XX.

- Morre, com 74 anos, o líder soviético Joseph Stalin, Iosif Vissarionovich Stalin, José Estaline, construtor do Estado totalitário na URSS. Sucede-lhe Georgi Malenkov.

1969 - A cápsula Apolo 9 faz a primeira transmissão televisiva do espaço.

1970 - Entra em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificado por 43 países.

1974 -- Reunião da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, em Cascais. É aprovado o documento "O Movimento, as Forças Armadas e a Nação".

1977 - O Governo espanhol reconhece o direito à greve, suprimido 38 anos antes, na ditadura de Franco.

1984 -- Morre, com 79 anos, Pedro Homem de Mello, poeta, professor e folclorista, autor de "Povo que Lavas no Rio".

1986 - No início do 20º Rali de Portugal, em Sintra, o carro de Joaquim Santos despista-se, provocando a morte de três pessoas.

1996 - Os arquitetos portugueses João de Vasconcelos e Carlos Severo vencem o Prémio Thyssen de Arquitetura.

2001 -- Demite-se o ministro de Estado e do Equipamento Social, Jorge Coelho, poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.

2005 - O Presidente sírio, Bachar al-Assad, apresenta o plano de retirada das tropas sírias do Líbano que prevê o deslocamento destas para o Vale de Bekaa, leste do Líbano, e depois para a "fronteira" com a Síria.

2006 -- Morre, com 88 anos, António Manuel Pinto Barbosa, economista, antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal.

2007 -- Morre, com 79 anos, Ivo Lorscheiter, arcebispo emérito da cidade brasileira de Santa Maria, símbolo da luta contra a ditadura.

- Morre, aos 78 anos, Yvan Delporte, autor de banda desenhada belga, antigo editor-chefe da revista Spirou.

2008 - O Parlamento britânico rejeita a realização de um referendo no Reino Unido ao Tratado de Lisboa da União Europeia.

- Morre, com 88 anos, o historiador e ensaísta Joel Serrão, autor de dezenas de títulos de história, nomeadamente o "Dicionário de História de Portugal".

2013 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam em Bruxelas a um acordo de princípio com vista à extensão dos prazos para pagamento dos empréstimos solicitada por Portugal e Irlanda, no quadro dos respetivos programas de assistência financeira.

- Morre, com 58 anos, o Presidente da Venezuela, Hugo Chavez.

2014 - Os paleontólogos Christophe Hendrickx e Octávio Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, anunciam uma nova espécie de dinossauro carnívoro com 150 milhões de anos descoberto na Lourinhã, o maior predador terrestre desse período.

- Cristiano Ronaldo isola-se na liderança dos marcadores da história da seleção portuguesa, ao apontar o 48.º golo pela seleção "AA", superando os 47 de Pauleta.

2016 - A International Football Association Board, entidade que regula as leis no futebol, aprova, a título experimental, o recurso às imagens vídeo nas arbitragens dos jogos.

- O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, é reeleito líder dos sociais-democratas com 95% dos votos, a maior votação em qualquer eleição com candidato único no partido.

2017 -- O atleta Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, Sérvia, o título que alcançara dois anos antes.

- Morre, aos 78 anos, Kurt Moll, cantor alemão de ópera que se destacou na interpretação de Mozart, Wagner e Richard Strauss.

2018 -- Morre, com 86 anos, André S. Labarthe, cineasta francês ator e produtor, membro da primeira geração dos Cahiers du Cinéma, criador da série "Cinéastes de Notre Temps".

2019 - A justiça húngara decide extraditar o ' hacker' Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, para ser julgado.

2021 -- O Papa Francisco inicia uma viagem de três dias ao Iraque, tornando-se o primeiro Papa a visitar o país, numa deslocação marcada pelas mensagens em defesa da comunidade cristã e apelos ao diálogo entre religiões e à paz no país e no Médio Oriente.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vence o Prémio José Aparecido da Oliveira, atribuído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

- A atleta Auriol Dongmo conquista a medalha de ouro do lançamento do peso nos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, disputados em Torun, Polónia.

2022 - A Rússia anuncia um cessar-fogo temporário para a abertura de corredores humanitários que permitam a retirada de civis nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovaja. A retirada de civis, que devia começar no final da manhã, "foi adiada por razões de segurança".

