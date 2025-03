'Site' utiliza nome enganoso para disseminar desinformação russa

O 'site' 'International Reporters' [Repórteres Internacionais], financiado pelo Kremlin, disseminou desinformação russa durante mais de um ano, usando um nome enganoso que remete para a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que denunciou a situação.

"Usando um nome enganoso que implica que o seu conteúdo contenha jornalismo real, o 'site' reúne propagandistas de todo o mundo para promover falsas narrativas do Kremlin que justificam a invasão em grande escala da Ucrânia e celebram a política externa da Rússia", lê-se no 'site' oficial da organização.

Para a chefe da delegação dos RSF na Europa Oriental e Ásia Central, Jeanne Cavelier, "por trás de um nome enganoso, o 'International Reporters' é na verdade um novo 'site' que serve os interesses de Moscovo. Os RSF condenam esta ferramenta de propaganda, que polui o espaço de informação", disse a responsável.

O 'site' apresenta um conteúdo aparentemente jornalístico criado por propagandistas de oito países que glorificam a ocupação da Ucrânia pela Rússia, os seus "sucessos" militares e a sua política externa em artigos e vídeos produzidos em francês, russo e inglês.

Segundo os RSF, nos primeiros nove meses de 2024 o projeto recebeu mais de 27.000 euros da ANO Dialog Regions, uma organização controlada e financiada pelo governo russo, que foi sancionada pelos Estados Unidos da América (EUA) em 2024 devido ao seu papel de disseminação de desinformação russa, principalmente durante as eleições americanas.

Os Repórteres Internacionais também receberam financiamento direto do Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia em 2024.

O falso órgão de comunicação tem cerca de 56.000 assinantes no Telegram, perto de 12.000 assinantes no VKontakte (rede social russa equivalente ao Facebook) e quase 20.000 seguidores no X.