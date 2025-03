Defesa antiaérea russa abate 48 drones lançados contra território russo e Crimeia

As defesas antiaéreas russas abateram, na sexta-feira à noite, 48 drones ucranianos sobre sete regiões da Rússia e da península anexada da Crimeia, informou hoje o Ministério da Defesa russo numa publicação na rede Telegram.

Segundo a agência de notícias Efe, que cita um relatório militar, 21 dos drones intercetados na sexta-feira à noite foram destruídos sobre a região de Tver, a noroeste de Moscovo, a mais de 230 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira, e 11 sobre a península da Crimeia.

Os outros drones, enumera o comando militar russo, citado pela Efe, foram abatidos nas regiões de Briansk (cinco), Belgorod (três), Rostov (três), Smolensk (dois), Lipetsk (dois) e Kursk (um), sendo que esta última região está parcialmente ocupada pelas tropas ucranianas desde agosto de 2024.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, também através da rede Telegram, adiantou que a cidade de Shebekino e duas aldeias da região sofreram cortes de energia em consequência da queda e subsequente explosão de um daqueles drones.

A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva bem-sucedida das tropas russas no Donbas, na frente oriental, está a lançar sistematicamente ataques de drones contra o território russo, em particular contra as suas refinarias de petróleo e depósitos de combustível.