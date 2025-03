Forças israelita lançam aviso para a evacuação de Rafah, no sul de Gaza

As Forças Armadas israelitas emitiram hoje ordens de evacuação que abrangem a maior parte da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Israel pôs fim a um cessar-fogo e relançou a campanha militar terrestre e área guerra contra o Hamas, que controla o enclave, no início deste mês.

As tropas israelitas lançaram uma grande operação em Rafah, na fronteira com o Egito, em maio do ano passado, deixando grande parte da cidade em ruínas.

Israel nunca retirou efetivos da zona estratégica estabelecida ao longo da fronteira, justificando que precisava de manter a presença na zona para impedir o contrabando de armas.

A guerra em Gaza foi provocada pelo ataque do Hamas contra Israel a 07 de outubro de 2023 que fez 1.200 mortos e 250 reféns.

A resposta militar de grande escala contra Gaza fez mais de 45 mil mortos, de acordo com o balanço do Hamas.