"Único mérito dos novos governantes madeirenses é não serem arguidos", diz Raquel Coelho

"O único mérito dos novos membros do Governo [Regional da Madeira] é não serem arguidos". A declaração é da líder do PTP, que hoje comentou, através de comunicado, a composição do novo executivo.

Para a porta-voz do PTP, "ficou claro que a escolhas de Miguel Albuquerque para as secretarias do Governo Regional residiram na sua autosobrevivência e que o presidente do Governo optou por escolher figuras de segunda linha que não lhe fizessem sombra". “São pessoas sem grande experiência política e democrática e sem competências demonstradas nas respectivas áreas. O único mérito que se lhes reconhece é que não são arguidos”, disse.

Raquel a Coelho lembrou que os novos membros escolhidos para governar não tiveram qualquer intervenção cívica, nem causa que os movesse na sociedade. “Falta-lhes peso político”, rematou.