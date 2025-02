A Madeira é “uma das regiões do país onde os preços [da habitação] mais cresceram nos últimos anos”?

No passado domingo, ao discursar no âmbito do XXII Congresso do PS-Madeira, Pedro Nuno Santos sublinhou a importância de diversificar a economia da região autónoma – o que, considerou, “é um dos grandes objetivos de Paulo Cafôfo para a Madeira”.

“Modernizar a região autónoma, modernizar a economia madeirense. Ao mesmo tempo que investe nas pessoas, na sua qualidade de vida, na capacidade de todos termos direito a uma casa”, apontou o secretário-geral do PS, antes de salientar que a crise da habitação também chegou em força à região. “A Madeira é mesmo uma das regiões do país onde os preços mais cresceram nos últimos anos, onde é mais difícil conseguir uma casa”, explicou. Terá razão?

Sim. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares, entre o 1.º trimestre de 2019 e o 3.º trimestre de 2024 (o mais antigo e o mais recente nesta base de dados) os preços de habitação na Região Autónoma da Madeira subiram de 1.209 euros por metro quadrado para 2.327 euros por metro quadrado. Um aumento de 92%.

Apenas duas regiões registaram aumentos nos preços medianos de habitação mais elevados: a Península de Setúbal, onde o aumento foi de 96% (de 1.099 para 2.159 euros por metro quadrado) e a Área Metropolitana do Porto, com uma subida de 95% (1.047 para 2.043 euros por metro quadrado).

No terceiro trimestre de 2024, foi também na Madeira que se registou o terceiro valor mediano mais elevado, atrás do da região do Algarve (2.746 euros por metro quadrado) e da Grande Lisboa (3.032 euros por metro quadrado).

Olhando para os valores medianos de rendas por metro quadrado de novos contratos de arrendamento, entre 2020 e 2023 o aumento na Região Autónoma da Madeira foi de 39% (5,99 para 8,33 euros por metro quadrado). É a segunda maior subida, depois da região do Alentejo Litoral (43%).

A região é, portanto, “uma das regiões do país onde os preços mais cresceram nos últimos anos”. A afirmação de Pedro Nuno Santos é verdadeira.