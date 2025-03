Moçambique disponível para apoiar fornecimento de combustíveis ao Botsuana

O Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, manifestou hoje interesse em fornecer combustível ao Botsuana, através do aumento da capacidade de armazenamento no porto de Maputo, o maior do país.

"Botsuana está em crescimento e precisa de uma fonte confiável de combustível. Estamos dispostos a colaborar para garantir este fornecimento", lê-se num comunicado da Presidência moçambicana.

A vontade foi expressa durante um encontro entre o chefe de Estado moçambicano e o seu homólogo do Botsuana, Duma Boko, na província de Nampula, norte do país, onde foi discutido, entre outros, o reforço da cooperação bilateral e multilateral envolvendo os dois países.

"Duma Boko enfatizou o compromisso do seu país com o fortalecimento das relações económicas e comerciais com Moçambique", refere-se ainda.

Os portos moçambicanos movimentaram 70.170 toneladas de carga em 2024, mais 10,7% face a 2023, apesar do recuo registado no porto de Maputo, com quase metade desse volume, indicam dados oficiais compilados recentemente pela Lusa.

A carga manuseada pelo porto de Maputo recuou em 2024, para 30,9 milhões de toneladas, que a sociedade concessionária MPDC justificou em janeiro com as manifestações pós-eleitorais, apesar das taxas pagas ao Estado moçambicano terem aumentado.

Em comunicado divulgado anteriormente, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo (MPDC) afirmou, contudo, que o porto "continuou a mostrar resiliência e adaptabilidade face a desafios logísticos significativos".