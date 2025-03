Miguel Castro, cabeça-de-lista do Chega às eleições regionais da Madeira, exerceu o seu voto, esta manhã, na Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho, e sublinhou a importância deste dia para a Região.

“Hoje é um dia importante para a Madeira. Apelo a todos os cidadãos para que venham votar, os serviços estão optimizados, vota-se num instante e não se perde muito tempo", afirmou Miguel Castro, destacando a facilidade e rapidez do processo de votação.

Questionado sobre a possibilidade de abstenção, o líder do Chega-Madeira não demonstrou preocupação. "Não temo a abstenção, mas em Democracia ela também está garantida",disse, acrescentando que “só com a aproximação às urnas é que a crise política será dissolvida".

Após o voto, Miguel Castro revelou que o resto do seu dia será mais tranquilo. "Vamos almoçar agora em família e, se calhar, ver um filme e descansar, depois de 15 dias tão atribulados, com uma campanha dura e com muito mau tempo, algo pouco habitual na Madeira", confessou, referindo-se ao ritmo intenso da campanha.

"Vamos aguardar serenamente para que, à noite, possamos dar uma estabilidade política aos madeirenses e porto-santenses", concluiu, deixando uma mensagem de esperança para o futuro político da região.

Quanto à sua comunicação com o líder nacional do Chega, André Ventura, Miguel Castro esclareceu que ainda não conversou com ele hoje. "Hoje, aconteça o que acontecer, é mérito da comissão política regional do Chega. Mas ele deixou-nos uma mensagem de muita força, dizendo que está connosco e que sentiu nas ruas aquilo que não tínhamos sentido antes, que é o pedido das pessoas por uma transformação", finalizou o candidato.