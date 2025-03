Trump planeia assinar acordo de minerais com Kiev "muito rapidamente"

Os Estados Unidos vão assinar "muito rapidamente" um acordo com a Ucrânia sobre os minerais e as terras raras, que são muito procurados pelos norte-americanos, anunciou hoje o Presidente Donald Trump.

"Estamos a assinar acordos para libertar minerais, terras raras e muitas outras coisas em vários locais do mundo, incluindo a Ucrânia", sublinhou o chefe de Estado norte-americano durante uma cerimónia na Casa Branca.

"Uma das coisas que faremos muito rapidamente é concluir um acordo sobre as terras raras da Ucrânia, que são incrivelmente valiosas", acrescentou.

Trump assinou hoje uma ordem executiva para impulsionar a produção nacional de minerais essenciais e terras raras, um setor essencial para o desenvolvimento tecnológico no qual a China detém um quase monopólio.

O bilionário republicano disse ainda que quer aumentar a produção de minerais essenciais nos Estados Unidos.

"Também assinei um decreto presidencial para aumentar drasticamente a produção de minerais importantes e terras raras. Isto é algo importante neste país", destacou ainda.

Para Donald Trump, a exploração de minerais ucranianos pelos Estados Unidos seria uma compensação pela ajuda militar e financeira prestada por Washington nos últimos três anos a Kiev face à invasão russa.

Um acordo deste tipo daria aos Estados Unidos um "interesse direto" em proteger a Ucrânia, insistiu o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na semana passada.

Só a Ucrânia contém cerca de 5% dos recursos minerais do mundo, mas nem todos são explorados ou facilmente exploráveis.

O país ocupa a 40.ª posição entre os países produtores de minerais, em todas as categorias combinadas (incluindo carvão), de acordo com a edição de 2024 da publicação de referência World Mining Data.

Não é particularmente conhecido pelas suas reservas de terras raras, uma categoria muito específica de 17 metais essenciais para a economia global (ecrãs, drones, turbinas eólicas, motores elétricos, etc.).

Os dois países estiveram perto de assinar este acordo no final de fevereiro, mas Zelensky abandonou nesse dia prematuramente a Casa Branca, após um confronto verbal com Donald Trump na Sala Oval, em que o Presidente norte-americano, erguendo a voz, ameaçou o seu convidado de "abandonar" a Ucrânia se este não fizesse concessões à Rússia.

A assinatura do acordo sobre os minerais, hidrocarbonetos e infraestruturas ucranianas, para o qual o chefe de Estado da Ucrânia se tinha deslocado a Washington, não se realizou, nem a conferência de imprensa conjunta que estava prevista no final do encontro.