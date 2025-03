Rússia acusa Kiev de desrespeitar trégua negociada por Putin e Trump

A Rússia acusou hoje a Ucrânia de não ter cumprido de imediato a suspensão dos ataques contra instalações energéticas, no âmbito do acordo alcançado na terça-feira entre os presidente Vladimir Putin e Donald Trump.

"Registámos que não houve reciprocidade por parte do regime de Kiev. Foram feitas tentativas para atingir as nossas infraestruturas energéticas", disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov.

O porta-voz referia-se a um ataque a um depósito de petróleo na Rússia durante a noite, denunciado pelas autoridades de Moscovo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, mantiveram um contacto telefónico na terça-feira sobre a guerra na Ucrânia.

Peskov esclareceu hoje que as tréguas parciais alcançadas por Putin e Trump se aplicam apenas ao setor da energia, e não a outras infraestruturas, como foi sugerido pela administração norte-americana.

O acordo diz respeito aos ataques russos e ucranianos "às infraestruturas energéticas", disse Peskov durante a conferência de imprensa telefónica diária, citado pela agência francesa AFP.

O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmou na terça-feira que a trégua se aplicava "à energia e às infraestruturas em geral".

Peskov disse também que Putin e Trump "confiam um no outro" e tencionam trabalhar para a normalização das relações entre Moscovo e Washington.

"Os presidentes Putin e Trump entendem-se bem, confiam um no outro e tencionam avançar passo a passo para a normalização das relações", afirmou.