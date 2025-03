Há 32 anos, os madeirenses podiam saber sobre o ‘tempo’ através de chamada telefónica

Mudam-se os tempos e muita coisa muda. Se actualmente através de uma rápida consulta na internet conseguimos saber as previsões do tempo, esse serviço era disponibilizado através de chamada telefónica, na Madeira, há 32 anos.

O ‘Teletempo’ era da competência do Instituo Nacional de Meteorologia e Geofísica, tutelado pelo Ministério do Ambiente. A rede nacional de informações sobre o estado do tempo na Madeira, Açores e continente estava disponível 24 horas por dia e actualizada de seis em seis horas.

As informações eram prestadas consoante o número de telefone que era digitado. O sistema de comunicação era gravado e visava facilitar o acesso da população a este tipo de informação. O Instituto ia também passar a fornecer cartas meteorológicas por fax a quem as solicitasse, marcando um número específico.