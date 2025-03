A coligação Força Madeira (PTP-MPT-RIR) reagiu à sondagem que não é nada favorável à solução da candidatura apresentada a estas eleições legislativas regionais do próximo domingo, 23 de Março. "Não ligamos a sondagens, não queremos saber de sondagens e aconselhamos os madeirenses a fazer o mesmo", atirou Raquel Coelho, cabeça-de-lista numa primeira reação.

E diz mais: "Os eleitores devem votar em quem confiam e gostam e não devem ser influenciados por sondagens que normalmente reflectem a vontade de quem as encomenda."

Para a líder da coligação Força Madeira, "as sondagens são instrumentos de manipulação para influenciar os eleitores. Devia ser proibido as sondagens à boca das urnas, não passam de instrumentos de manipulação para influenciar o sentido do voto", acredita, consubstanciando a ideia inicial.

E conclui em tom ainda mais critico: "Está tudo preocupado em não fazer campanha no dia da reflexão, assistimos a coisas ridículas e depois permitem sondagens. Coam o mosquito e engolem o camelo." Neste caso, uma passagem da Bíblia citando Jesus em palavra a Mateus, terminando num tomam mais sarcástico: "A se confirmar o resultado da sondagem, a Madeira está como a história do Ali Babá e os 40 ladrões nos escritos das 1001 noites."