PSP faz 548 detenções na operação de Carnaval

A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuou 548 detenções, nos últimos seis dias, a maioria por infrações rodoviárias, no âmbito da "Operação Polícia Sempre Presente - Carnaval em Segurança 2025", ainda a decorrer.

A PSP efetuou 193 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 86 por condução de veículo em estado de embriaguez e 107 por falta de habilitação legal para conduzir, segundo dados hoje divulgados.

Foram também apreendidas 41 armas de fogo e 26 armas brancas, "quer como medida cautelar, quer no seguimento das 13 detenções efetuadas por posse de armas proibidas", e de 16.816 artigos de pirotecnia com cerca de 33,8 quilogramas de "teor líquido explosivo".

Relativamente à prevenção rodoviária, foram fiscalizados 13.481 condutores e controladas 49.191 viaturas por radar, tendo sido detetadas 4.513 infrações.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, a PSP refere 569 por condução em excesso de velocidade, 438 por falta de inspeção periódica obrigatória, 153 por falta de seguro obrigatório, 98 por uso do telemóvel na condução, 57 por condução sob influência do álcool, 46 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e 20 por falta ou incorreta utilização dos sistemas de retenção.

Quanto à sinistralidade rodoviária, nos últimos seis dias, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 942 acidentes, dos quais resultaram 282 feridos -- 13 feridos graves e 269 ligeiros -- e três mortos.

A PSP deteve ainda 33 pessoas por furtos e roubos e 62 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 20.680 doses individuais.

A operação da PSP no período de Carnaval incide em três vetores -- prevenção, sensibilização e fiscalização --, e apela "aos condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso".