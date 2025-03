Vitória de Guimarães vence Boavista e sobe ao sexto lugar da I Liga

O Vitória de Guimarães venceu hoje por 2-1 na visita ao Boavista, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao sexto lugar da tabela, por troca com o Casa Pia.

No estádio do Bessa, no Porto, o Boavista chegou ao intervalo a vencer, na sequência de uma grande penalidade convertida por Marco van Ginkel, nos descontos do primeiro tempo (45+2 minutos).

Um autogolo de Vukotic, no início da segunda parte (50), permitiu o empate dos visitantes, e um penálti marcado por Tiago Silva, aos 76, garantiu o triunfo dos minhotos.

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar da tabela, com 38 pontos, por troca com o Casa Pia, agora sexto, com 36, depois hoje ter sido derrotado pelo Sporting por 3-1, enquanto o Boavista mantém a última posição da tabela, com 15 pontos, a dois do Farense, 17.º classificado.