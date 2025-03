Papa passou uma noite "tranquila"

O Papa Francisco passou uma noite "tranquila" e está a "descansar", informou hoje a Santa Sé, no 23.º dia de internamento do sumo pontífice católico no hospital Gemelli, em Roma, devido a problemas respiratórios.

"A noite passou calmamente. O Papa está a descansar", afirmou a Santa Sé na breve mensagem que costuma enviar todas as manhãs, antes de dar mais pormenores sobre o estado de saúde de Francisco ao longo do dia, normalmente ao meio-dia e ao final da tarde.

Francisco está hospitalizado devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas pulmonares desde 14 de fevereiro, uma situação que tem causado preocupação devido à sua idade avançada, 88 anos, e ao facto de lhe ter sido removida parte de um pulmão na sua juventude.

Não foi visto desde que foi internado, mas, na quinta-feira à noite, o sumo pontífice enviou a sua primeira mensagem do hospital, em espanhol e com a voz visivelmente afetada e cansada.

"Agradeço-vos de todo o coração as orações que rezam pela minha saúde desde a Praça, acompanho-vos desde aqui. Que Deus vos abençoe e que a virgem cuide de vós. Obrigado", disse aos fiéis que estavam a rezar o terço pela sua saúde na Praça de São Pedro.

Depois de várias crises e doenças nas últimas semanas, o Papa encontra-se numa situação "estável, mas complexa", disseram fontes do Vaticano na sexta-feira.

A sua situação está "em suspenso" para ver como evolui com a terapia e, de facto, na sexta-feira os seus médicos decidiram não publicar um boletim médico, como faziam todos os dias, mas o próximo será publicado hoje à tarde.

O seu prognóstico permanece reservado, ou seja, os médicos não sabem como irá evoluir o seu estado de saúde, enquanto continua a receber oxigénio a altos débitos, alternando à noite com ventilação mecânica não invasiva, com máscara.

Está também a fazer fisioterapia respiratória e motora.