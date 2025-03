Rússia lançou 1.020 'drones' e 1.360 bombas na última semana

O Presidente ucraniano afirmou hoje que, na última semana, a Rússia lançou mais de 1.020 'drones' e cerca de 1.360 bombas teleguiadas na Ucrânia, sublinhando que, se Moscovo quisesse realmente pôr fim à guerra, não se comportaria assim.

"Os russos lançaram mais de 1.020 'drones' de ataque, cerca de 1.360 bombas aéreas guiadas e mais de 10 mísseis de vários tipos", frisou Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

As regiões e cidades atingidas incluem Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, Odessa, Poltava, Mykolaiv, Zaporíjia e Sumy, situadas no norte, leste, centro e sul do país, indicou o chefe de Estado ucraniano.

"Aqueles que querem que a guerra acabe o mais rapidamente possível não agem desta forma. É por isso que temos de continuar a exercer, em conjunto, pressão sobre a Rússia para a obrigar a pôr fim à sua agressão", enfatizou Zelensky.

Nesse sentido, considerou necessárias "medidas decisivas", como sanções, que não só devem ser mantidas, mas também endurecidas de forma contínua.

O presidente ucraniano concluiu a sua mensagem apelando à Europa, aos Estados Unidos e a "todos os que desejam a paz" no mundo para contribuírem para garantir "um acordo justo e duradouro" e sem guerra.