Albuquerque pede "maioria estável" em jantar no Porto Santo

A candidatura do PSD Madeira às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março promoveu esta sexta-feira, 14 de Março, um jantar para militantes e simpatizantes do Porto Santo.

Presente no evento, o líder dos social-democratas e cabeça-de-lista da candidatura, Miguel Albuquerque, apelou à estabilidade política e destacou os avanços alcançados pela Região nos últimos anos.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque alertou que as próximas eleições são cruciais para o futuro da Madeira. "O que está em causa é o que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e para o futuro da nossa Região”, afirmou.

O líder social-democrata defendeu que a política regional não pode continuar a ser tratada como um “jogo de partidos”, salientando que, neste momento, é fundamental eleger "um bom caminho”.

“Precisamos de um governo para governar, com uma estratégia clara para os próximos quatro anos”, sublinhou o candidato do PSD Madeira, frisando a trajectória que Região tem feito com a sua governação: “Hoje temos o menor nível de desemprego de sempre, e é fundamental que as pessoas tenham consciência desse progresso”.

O candidato social-democrata terminou o seu discurso com um apelo à mobilização da população para alcançar "uma maioria estável" e "continuar este caminho de progresso”.