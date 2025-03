CDS junta 90 mulheres em jantar

O CDS-PP Madeira mantém a tradição de promover anualmente o Jantar da Mulher para assinalar a efeméride de 8 de Março.

Este ano, o evento decorre no concelho de Câmara de Lobos, num contexto político marcado pela proximidade das Eleições Regionais, e junta 90 mulheres do partido.

As militantes e simpatizantes escolheram alinhar no evento centrista pelo valor de 25 euros, apelidado de “saltos” na comunicação do partido. Na ementa, consta um rodízio com 10 variedades de carne, mas também entrada, acompanhamento, sobremesa e, claro, bebidas.

Segundo o programa do evento, o líder do CDS-PP Madeira e cabeça-de-lista da candidatura do partido às Eleições Regionais, José Manuel Rodrigues, irá discursar pelas 20h15.

Até à meia noite, o cantor madeirense Zé Francisco Abreu promete animar o Jantar da Mulher do CDS, iniciativa que vai presentear as presentes com uma flor.

Hoje, na rede social Facebook, os centristas, - cujos 38% dos militantes são mulheres -,destacaram que celebrar o Dia da Mulher “é continuar a chamar à atenção para o papel e para a dignidade da mulher, levando a uma maior tomada de consciência do valor da pessoa humana, para que todos percebam o papel das mulheres na sociedade, contestem e revejam preconceitos e limitações que, infelizmente, vêm ainda sendo impostas à mulher, no decorrer dos anos”.