O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou hoje que o PS recusou uma proposta do Governo para que as conclusões da comissão de inquérito que propôs fossem conhecidas até fim de maio.

Pedro Duarte falava aos jornalistas no parlamento, minutos antes de serem retomados os trabalhos da moção de censura ao Governo, com a votação do documento que deverá ser chumbado e implicar a queda do executivo.