Kiev diz querer negociar fim da guerra no arranque de reunião com EUA

A Ucrânia está disposta a negociar o fim da guerra com a Rússia, afirmou hoje um conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky, na abertura das conversações com representantes norte-americanos na Arábia Saudita.

"Estamos dispostos a fazer tudo para alcançar a paz", disse o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, aos jornalistas, à entrada da sala de negociações, segundo a agência francesa AFP.

As conversações entre delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre a eventual negociação de uma trégua com a Rússia decorrem na cidade saudita de Jidá.

A diplomacia de Kiev deu conta do início das conversações com a divulgação nas redes sociais de um pequeno vídeo em que se viam funcionários ucranianos a entrar na sala de negociações.