EUA consideram promissora proposta de cessar-fogo apresentada por Kiev

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse hoje considerar promissora a proposta ucraniana de um cessar-fogo parcial na guerra com a Rússia.

"Não estou a dizer que isto por si só será suficiente. Mas este é o tipo de cedência necessária para colocar um fim ao conflito", admitiu Rubio, em declarações aos jornalistas pouco antes de chegar a Jeddah, na Arábia Saudita, para conversações com as autoridades ucranianas.

Ao chegar a Jeddah para o encontro com a equipa de negociação chefiada por Rubio, a delegação ucraniana anunciou que vai propor um cessar-fogo que abranja o Mar Negro e ataques com mísseis de longo alcance, bem como a libertação de prisioneiros.

Um alto funcionário ucraniano explicou que Kiev vai propor uma trégua aérea e marítima com a Rússia por ser mais fácil de controlar.

"Temos uma proposta de tréguas no ar e no mar, porque estas são as opções de cessar-fogo mais fáceis de pôr em prática e de controlar, e é possível começar por elas", afirmou a fonte à AFP, sob condição de não ser identificada.

A delegação dos Estados Unidos em Jeddah será liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, esperando-se também que participem na reunião em nome do Governo norte-americano o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o enviado do Presidente Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff.

A delegação ucraniana inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sibiga, o ministro da Defesa, Rustem Umerov, o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, e um dos seus adjuntos, o oficial militar Pavlo Palisa.