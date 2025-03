Moscovo considera "absolutamente inaceitável" cessar-fogo temporário

A diplomacia russa afirmou hoje que um cessar-fogo temporário na Ucrânia, como sugerido nomeadamente por Paris e Kiev, seria "absolutamente inaceitável", considerando que o conflito acabaria por agravar-se.

"São necessários acordos firmes sobre uma solução definitiva", afirmou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, para quem uma suspensão do conflito, permitindo às tropas "reorganizarem-se", é "absolutamente inaceitável, uma vez que conduziria exatamente ao resultado oposto".

"Garantir uma pausa para o regime agonizante de Kiev e para as forças armadas ucranianas e evitar que a frente entre em colapso", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para justificar a argumentação de que Kiev aproveitaria para reforçar as suas forças armadas e prolongar o conflito, que completou em fevereiro três anos.