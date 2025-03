'Marella Explorer' traz mais de 2.600 pessoas à Madeira

O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, a visita do 'Marella Explorer'. O navio traz à Madeira 2.679 pessoas, das quais 1.895 são passageiros e 784 tripulantes, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Capitaneado pelo polaco Wojciech Franciszek Ziolkowski, o 'Marella Explorer' entrou no porto pelas sete horas, proveniente de Lanzarote, e tem a partida prevista para as 18 horas, rumo a San Sebastian de La Gomera.

Durante a escala de 11 horas, o navio permanecerá no Terminal Sul, do Porto do Funchal.

O 'Marella Explorer' está a cumprir um cruzeiro de sete dias num dos itinerários da 'Cruise Atlantic Islands'. Começou ano dia 28 de Fevereiro em Santa Cruz de Tenerife e termina, esta sexta-feira, dia 7 de Março, nesse mesmo porto das ilhas Canárias. Pelo meio, fez escalas em: Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario (Fuerteventura), Arecife (Lanzarote), Funchal e San Sebastian de La Gomera.

Construído em 1996, o 'Marella Explorer' foi alvo de uma profunda remodelação em 2021. Navega sob a bandeira de Malta.