Portugal pode qualificar-se para o Mundial2027 de rugby se vencer Alemanha

Portugal pode qualificar-se para o Campeonato do Mundo de Rugby Austrália2027, no domingo, se vencer a Alemanha, no Estádio do Restelo, mas uma combinação pouco provável de resultados ainda pode adiar a festa dos 'lobos'.

Se vencer os alemães com ponto de bónus ofensivo, ou seja, com uma diferença igual ou superior a três ensaios, a seleção portuguesa somará 10 pontos no Grupo B do Rugby Europe Championship 2025 (REC25) e só um 'cataclismo' pode impedir a sua terceira participação na competição e a segunda de forma consecutiva.

Esse resultado até deve confirmar o apuramento dos 'lobos' desde que, na véspera, a Bélgica, 28.ª classificada do ranking mundial, não vença a Roménia (20.ª) com ponto de bónus, o que deixaria essas duas seleções igualadas no segundo lugar, com cinco pontos.

Nessa eventualidade, se Portugal perder na última jornada, na Roménia, sem conseguir qualquer ponto, consentir bónus ofensivo aos 'carvalhos' e vir a Bélgica vencer a Alemanha com bonificação, as três seleções terminam o Grupo B empatadas com 10 pontos, mas uma delas fica fora da qualificação direta.

A concretizar-se esse muito improvável cenário, os critérios de desempate aplicáveis são, sucessivamente, a melhor diferença de pontos marcados e sofridos, o maior número de ensaios marcados e o maior número de pontos marcados, sempre no conjunto de todos os jogos do grupo.

Neste momento, quando está disputada apenas uma jornada, a Roménia lidera o primeiro critério (+38), seguida por Portugal (+20) e Bélgica (-20).

No número de ensaios, portugueses e romenos estão empatados, com seis, à frente da Bélgica, que fez três no Restelo, na primeira jornada, enquanto no total de pontos lidera a Roménia (48), seguida por Portugal (40) e Bélgica (30).

Os alemães não estão totalmente excluídos destas contas, mas, para entrarem na 'corrida', são obrigados a vencer Portugal, no domingo, com ponto de bónus ofensivo, o que se afigura extremamente improvável em função da diferença de 15 posições no ranking entre Portugal (16.º) e Alemanha (31.º).

Mas, se Portugal vencer a Alemanha sem ponto de bónus ofensivo, também pode festejar, desde logo, o apuramento para o Austrália2027 desde que a Bélgica não vença a Roménia, com ou sem bonificação.

Ou seja, Portugal apura-se já no domingo se vencer ou empatar e a Bélgica, na véspera, não bater a Roménia.

Caso os 'diabos negros' levem a melhor sobre os 'carvalhos', os 'lobos' ainda podem festejar desde que, no dia seguinte, consigam somar mais pontos na sua vitória sobre a Alemanha do que os belgas frente à Roménia.

Para isso é preciso que os belgas, mesmo que vençam, não consigam o ponto de bónus.

A seleção portuguesa de rugby recebe a Alemanha, no domingo, em partida da segunda jornada do Grupo B do REC25, com início previsto para as 17:15, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e arbitragem do irlandês Keane Davison.

Após o alargamento do Campeonato do Mundo para 24 seleções, a Europa passou a ter quatro vagas diretas na competição, que serão atribuídas aos dois primeiros classificados de cada grupo do REC25.

O quinto classificado do REC25 apura-se para o torneio final de repescagem, a disputar em novembro.

Portugal participou em dois Mundiais de rugby, ambos em França, em 2007 e em 2023, onde conseguiu, no último, a sua primeira vitória de sempre na competição, frente às Fiji (24-23).