Treinador da Dinamarca diz que Portugal em dia bom pode vencer qualquer equipa

O treinador de andebol de Dinamarca, Nikolaj Jacobsen, admitiu hoje que Portugal, adversário nas meias-finais do Mundial, em Oslo, tem uma seleção com muito talento e num bom dia pode vencer a qualquer equipa do mundo.

"Neste torneio tem jogado muito bom andebol, tem jogadores muito bons, especialmente os irmãos Costa, uma boa primeira linha e guarda-redes, pelo que nos vai exigir o máximo de atenção", disse à agência Lusa o treinador dinamarquês.

A Dinamarca, tricampeã mundial em título e campeã olímpica em Paris2024, surge na meia-final com Portugal, na sexta-feira, na Unity Arena, em Oslo, com um registo de 35 jogos sem perder em fases finais de Mundiais, referentes a 33 vitória e dois empates.

A última vez que a Dinamarca perdeu numa fase final de um campeonato do Mundo remonta à edição de 2017, em França, quando foi afastada nos oitavos de final pela Hungria (27-25), que, por sua vez, foi eliminada nos quartos de final pela Noruega (31-28).

Os nórdicos estão a fazer um percurso imaculado, com sete vitórias em sete jogos, um pouco à imagem de Portugal, que também ainda não perdeu, e pretende marcar presença pela quarta vez consecutiva na final do campeonato do Mundo.

A Dinamarca venceu o Grupo 2, disputado em casa, em Herning, com vitórias frente a Argélia (47-22), Tunísia (32-21) e Itália (39-20), após o que somou mais três triunfos na 'main round' com a Alemanha (40-30), Suíça (39-28) e Republica Checa (28-22).

Apurada invicta para os quartos de final na primeira posição do Grupo I, a Dinamarca cruzou com o segundo classificado da 'poule' de Portugal, que foi o Brasil, pela primeira vez na sua história na fase a eliminar, e venceu por 33-21.

"Somos favoritos [na meia-final frente a Portugal]. Somos tricampeões mundiais e campeões olímpicos em título e se nos quiserem vencer têm que jogar 60 minutos de alto nível", disse o treinador dinamarquês Nikolaj Jacobsen, de 53 anos.

Nikolaj Jacobsen explicou que o jogo da Dinamarca passa por tirar partido de alguns minutos em que o adversário comete erros ou o seu guarda-redes Emil Nilsen, colega de Luís Frade no FC Barcelona, faz várias defesas, o que permite à equipa pressionar e decidir jogos.

"Vai ser um grande jogo, entre duas equipas que jogam rápido. Vai ser um jogo com muitos golos e vamos ver quem tem os melhores guarda-redes. É sempre importante. O Emil [Nilsen] tem feito um grande torneio e se estiver bem temos muitas hipóteses", assegurou.

O guarda-redes Emil Nilsen, de 27 anos, de elevada eficácia entre os postes da baliza dinamarquesa, com defesas decisivas, considerou que Portugal tem uma boa equipa e que não o surpreendeu estar na situação em que está.

"Talvez não contava estarem já a este nível, talvez num futuro próximo", disse Emil Nilsen, acrescentando que vai ser engraçado defrontar o seu colega no FC Barcelona e amigo Luís Frade.

O guarda-redes dinamarquês, com dois títulos mundiais pela seleção, acrescentou que gosta muito de defrontar colegas de equipa, como Luís Frade, que é um tipo fantástico, pena é que um dos dois vai ficar mais feliz do que o outro.

Portugal e Dinamarca defrontam-se na sexta-feira pela presença na final de domingo do Mundial, a realizar na Unity Arena, em Oslo, na Noruega, um dos países coorganizadores do evento, juntamente com a Croácia e a Dinamarca.