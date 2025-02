Paulo Neves pede a Rangel atenção à comunidade portuguesa que vive na Venezuela

O deputado social-democrata madeirense na Assembleia da República, Paulo Neves, pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros para que continue a acompanhar de perto a comunidade portuguesa que vive na Venezuela, maioritariamente composta por emigrantes oriundos da Madeira. O parlamentar eleito pelo PSD falava, na terça-feira, na Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que recebeu o ministro Paulo Rangel.

Paulo Neves começou por realçar que “a comunidade portuguesa na Venezuela merece a nossa maior atenção e apoio pois continua a enfrentar sérias dificuldades”. O deputado acrescentou que o governo português tem estado bem quando tem adoptado posições firmes em relação às autoridades venezuelanas, mas acrescentou: “A prioridade deve ser sempre defender e proteger a nossa comunidade na Venezuela”.

Ainda nesta audição na Assembleia da República, o deputado Paulo Neves, que é igualmente o coordenador do PSD na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, abordou o tema das relações entre Portugal e os Estados Unidos da América, agora com a nova administração do presidente Donald Trump.

Paulo Neves disse que “Portugal deve continuar a privilegiar a relação com Washington, independentemente da administração, pois os Estados Unidos são um país amigo, aliado e onde vive uma grande comunidade portuguesa. Além de ser o nosso quarto maior cliente comercial”.

O deputado madeirense terminou lembrando que “Portugal foi o terceiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos e que essa independência foi brindada, pelos fundadores, com Vinho da Madeira”.