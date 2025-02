Saúde promove a 10.ª reunião da task-force de luta contra as NSP

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, promoveu esta quarta-feira. 5 de Fevereiro, a 10.ª reunião da Task-force Regional de Luta contra as Novas Substâncias Psicoativas (NSP).

Este grupo de trabalho, liderado pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, integra representantes de 15 entidades públicas de diferentes áreas de intervenção.

A reunião contou com a participação da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Patrícia Barão, que se encontra em visita de trabalho à Região.

Estiveram, ainda, presentes representantes de todas as entidades da saúde, judiciais e forças de seguranças que diariamente lidam com este flagelo social.

Os trabalhos iniciaram-se com uma breve apresentação do histórico das NSP na Região Autónoma da Madeira, acções desencadeadas para travar o seu crescimento na Região e apresentação da estratégia regional levada a cabo com o objectivo de reduzir cada vez mais a sua circulação.

Esta apresentação foi da responsabilidade do coordenador da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Nelson Carvalho.

Pedro Ramos destacou o momento para agradecer o trabalho realizado por todas as entidades na luta contra a introdução de novas substâncias. Enumerou um conjunto de acções levadas a cabo pelas diferentes entidades, nomeadamente a implementação do Laboratório da Polícia Científica da Madeira, desde Julho de 2023. "Um marco muito importante o qual já permitiu identificar ao fim de mais de um ano de actividade sete novas substâncias, nunca detetadas em Portugal", refere nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

"Todos os participantes neste grupo de trabalho reconhecem a agilização de circuitos e a maior proximidade alcançada desde o início de trabalho por parte desta task-force", acrescenta ainda.

O trabalho de luta contra a circulação de novas substâncias psicoativas irá continuar com um conjunto de acções que estão a ser ultimadas para concretizar a sua implementação.

"O objectivo está claramente definido e consiste em reduzir a circulação, consumo e tráfico destas substâncias na Região Autónoma da Madeira em prol da saúde, segurança e bem-estar de todos", remata a nota.