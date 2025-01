Marella Explorer traz 1.888 passageiros à Madeira em mais uma escala semanal

O Marella Explorer regressou esta quarta-feira, 22 de Janeiro, ao Porto do Funchal, desta feita com 2.667 pessoas abordo, 1.888 das quais passageiros.

O navio de cruzeiros habitual no porto da capital madeirense costuma fazer escalas semanais no Funchal nesta época alta, no âmbito dos itinerários entre as ilhas da Madeira e de Canárias.

O navio proveniente de Lanzarote fica 11 horas na Madeira e tem saída prevista para as 18 horas, com destino a La Gomera.

O cruzeiro de 7 noites iniciou-se a 17 de Janeiro em Tenerife e termina no mesmo porto, na próxima sexta-feira.

O navio regressa ao Porto do Funchal no dia 29 deste mês.