Eduardo Jesus vê com satisfação movimento de passageiros dos aeroportos da RAM

O secretario regional de Economia, Turismo e Cultura vê com satisfação o movimento de passageiros nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira, em 2024, que atingiu e ultrapassou, pela primeira vez os 5 milhões. Eduardo Jesus refere, ao DIÁRIO, que este marco constituiu "uma evolução que consolida bastante o percurso que se tem vindo a verificar nos últimos anos".



O governante lembra dados anteriores, nomeadamente que em 2023 foram cerca de 4,8 milhões de passageiros, em 2022 eram 4 milhões, contudo quando comparado aos números atingidos de 2015, que eram 2,7 milhões de pessoas, verifica-se que o crescimento de 2015 a 2024 foi de cerca de 85%. "Isto revela bem a capacidade, o dinamismo, o desenvolvimento que a acessibilidade aérea teve para a Madeira, onde naturalmente o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em parceria com o Governo Regional da Madeira, pela Associação de Promoção da Madeira, a ANA Aeroportos e o Turismo de Portugal, permitiu que nesta altura a Madeira goze de um nível de acessibilidade que nunca tinha verificado anteriormente", aponta.

Nós temos mais rotas, mais companhias, mais origens, voamos de forma directa para mais aeroportos e isto naturalmente facilitou o acesso de mais visitantes aqui à Região Autónoma da Madeira. Eduardo Jesus

Ao atingir, no ano passado, o marco de 5 milhões, um novo máximo, permite, segundo o secretário regional, ter a consciência da evolução ao longo dos anos e verificar o desenvolvimento deste sector na economia regional. "O sector das viagens e do turismo é aquele que deixa mais contributo para a economia regional", confirma Eduardo Jesus.

A concluir, reitera que é com satisfação que vê as decisões, apostas, assim como a estratégia assumida está a dar os seus frutos: "São resultados que nós devemos estar naturalmente satisfeitos e simultaneamente encorajados para manter este nível de actividade que nos trouxe, sem dúvida alguma, ao melhor momento económico e social que registamos na história da Madeira e do Porto Santo."