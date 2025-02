Cristian Ponde emprestado ao Feirense

O Marítimo acaba de anunciar ter chegado a acordo com o CD Feirense para a cedência, a título de empréstimo ao emblema de Vila da Feira, do seu jogador Cristian Ponde, até ao final da presente temporada.

O avançado, de 30 anos, chegou no inicio desta temporada aos verde-rubros, oriundo do Farense, mas não se impôs na equipa maritimista, tendo apenas alinhado em 7 jogos na II Liga e um na Taça de Portugal.

Contudo, Ponde renovou o contrato com o Marítimo, de acordo com a informação oficial no site da Liga, para seguir para o Feirense.

O Marítimo está ainda a trabalhar no sentido de resolver, até ao fecho do mercado, as situações de Empis e João Tavares, igualmente na lista de saídas da SAD maritimista.