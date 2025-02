'Uma Semana Pelos Direitos Humanos' na EB Torre

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre, através dos Cursos EFA/PLA, do Departamento de Ciências Humanas e Sociais (CHS) e dos Projetos PNC, Nunca Esquecer, Rede de Escolas UNESCO, PNL-LER + Adultos e REEI, promoveram “Uma Semana Pelos Direitos Humanos". Este evento visou promover a reflexão, a sensibilização e a ação em torno dos Direitos Humanos, um tema de extrema relevância no mundo contemporâneo.

A programação incluiu atividades diversificadas, destinadas a toda a comunidade educativa, com o objetivo de fomentar o diálogo e a consciencialização sobre a importância da defesa dos Direitos Humanos. Entre as iniciativas destacaram-se: Sessões de Sensibilização, intituladas "Os Direitos Humanos e os Genocídios" , que foi uma oportunidade para refletir sobre as violações dos Direitos Humanos ao longo da história, com enfoque nos genocídios que marcaram a humanidade; uma exposição denominada "Os Direitos Humanos Consagrados na Constituição Portuguesa", uma mostra que explorou os princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa, destacando a sua relevância na garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos e as comemorações do Dia Internacional da Defesa das Vítimas do Holocausto. No âmbito desta data emblemática, foi exibido o filme "Uma Vida Singular" (2023), do realizador James Hawes. Esta obra, que retrata uma história marcante relacionada com o Holocausto, serviu como ponto de partida para um debate sobre a memória, a justiça e a importância de não esquecer os horrores do passado.

O evento “Uma semana pelos Direitos Humanos” reforçou o compromisso da EBTorre e das estrutura/projetos com a educação para a cidadania, a promoção dos valores democráticos e a defesa intransigente dos Direitos Humanos. Através destas iniciativas, pretende-se não só informar, mas também inspirar a comunidade a agir em prol de um mundo mais justo e solidário.