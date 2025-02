Número de civis mortos em atentado bombista sobe para 20

O número de mortos na explosão de um carro armadilhado hoje perto da cidade de Manbij, no norte da Síria, subiu para 20 pessoas, a grande maioria das quais mulheres, informou a Presidência síria.

O último balanço, divulgado esta manhã, dava conta de 15 mortos.

O ataque foi, segundo a mesma fonte, o pior desde a deposição do antigo Presidente Bashar al-Assad, a 08 de dezembro.

"Uma explosão traiçoeira atingiu as nossas famílias civis na cidade de Manbij, deixando 20 mártires e vários feridos", afirmou a Presidência, em comunicado, acrescentando que o país irá perseguir e processar "os autores deste ato criminoso".

"As punições mais severas serão impostas aos responsáveis, para que sirvam de exemplo a todos aqueles que pensam em brincar com a segurança da Síria ou prejudicar o seu povo", garantiu.

As vítimas viajavam numa carrinha, numa estrada da cidade, palco de confrontos frequentes entre a aliança das Forças Democráticas Sírias (FDS), liderada pelos curdos, e rebeldes sírios pró-Turquia.

Um carro armadilhado explodiu perto da carrinha, mas nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade.

Esta é a sexta explosão deste tipo nestas áreas que caíram sob o controlo de fações pró-turcas em dezembro passado, como avança o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização não-governamental sediada no Reino Unido, mas com uma vasta rede de colaboradores no terreno.

Há dois dias, foi registada uma outra explosão numa zona militar da cidade, matando nove pessoas, incluindo membros do Exército Nacional Sírio --- uma aliança de rebeldes sírios --- e ferindo outras 15.

A cidade de Manbij, a leste de Aleppo, é um dos alvos dos rebeldes sírios na sua ofensiva contra as FDS, uma aliança apoiada pelos Estados Unidos.