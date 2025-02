70% dos beneficiários dos programas de emprego são contratados

70% das pessoas que frequentam programas de emprego acabam por ser contratadas, avançou Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, aquando da visita, esta sexta-feira, a empresas e entidades, no âmbito do projecto ’11 meses, 11 concelhos’, promovido pelo Instituto de Emprego da Madeira e que decorre, este mês, no Porto Moniz, após já ter percorrido outros sete concelhos.

Fátima Caires é um desses casos. Depois de concluir um estágio, ao abrigo das medidas do IEM, criou há dois anos a sua própria empresa, o cartório do Porto Moniz, que é atualmente um dos beneficiários do Programa Projovem, uma medida que oferece aos jovens uma experiência profissional em contexto real de trabalho.

“Acredito que devemos retribuir à sociedade aquilo que recebemos. Eu também fui estagiária, no âmbito das medidas do Instituto de Emprego, e agora tenho possibilidade de contribuir para a criação de emprego”, refere a jovem empreendedora.

Graças ao Projovem, Fátima Caires celebrou já um contrato a termo certo e espera vir a contratar, no futuro, mais jovens estagiários.

No Porto Moniz, o Aqua Natura Hotels, beneficiário do Projovem, com uma jovem estagiária em secretaria administrativa executiva, foi outra das empresas visitadas.

Ao final da manhã, Ana Sousa conheceu também, no âmbito da iniciativa ‘11 meses, 11 concelhos’, a empresa ‘Vinhas do Tico’. O projeto é apoiado no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE) e consiste na organização e realização de eventos gastronómicos num espaço vitícola e agrícola, onde se produz a casta verdelho.