Substituição furou regra legal

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que a substituição de Filipe Sousa furou regra legal. Pelo segundo ano consecutivo, o cargo de presidente em Santa Cruz foi assumido por Élia Ascensão em vez do número 2, Miguel Alves. Câmara não esclarece opção seguida após suspensão do mandato do presidente eleito. O caso foi comunicado à Procuradoria-Geral da República.

Uma foto em toda a altura da página ilustra o destaque à notícia que dá conta de que agentes da PSP salvaram bebé de quatro meses vítima de engasgamento. “Foi Deus que mandou a Polícia”, diz a progenitora, que agradece a pronta acção daqueles homens.

Ainda na primeira página deste seu DIÁRIO notamos que a Câmara Municipal do Funchal paga um milhão de euros para evitar penhora. Cristina Pedra e Miguel Gouveia trocam acusações devido a dívida à ARM. Ainda no âmbito municipal, o regulamento do ruído na capital madeirense vai hoje a votação.

Nas breve, destacamos o incendiário internado, para lhe dizer que o condenado vai passar entre 3 a 12 anos numa instituição psiquiátrica. Além disso, saiba que foi instaurado um processo a coveiro por alegado assédio sexual no cemitério.

Por fim, espaço para o desporto. Marítimo em polvorosa: o presidente demite-se se houver pedido de assembleia destitutiva.

Estas e outras notícias pode ler na edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível em formato papel, num ponto de venda perto de si, ou na versão e-paper, comodamente à distância de um click. Pode acompanhar, também, esta jornada informativa no dnoticias.pt ou ouvindo a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!