Marcelo não comenta empresa de Montenegro e vai "esperar serenamente" desfecho no parlamento

O Presidente da República recusou hoje comentar o caso da empresa da família do primeiro-ministro ou revelar se já falaram sobre isso e afirmou que vai "esperar serenamente" o desfecho da moção de censura apresentada no parlamento.

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre este assunto durante um momento de resposta a perguntas dos jornalistas, na residência oficial do embaixador de Portugal em Brasília, onde se encontra em visita oficial ao Brasil.

Interrogado se já esclareceu junto do primeiro-ministro, Luís Montenegro, a situação da empresa da qual foi sócio e que agora pertence à sua mulher e aos filhos de ambos, que motivou uma moção de censura do Chega e também um pedido de explicações do PS, o chefe de Estado respondeu: "Eu não queria estar a pronunciar-me sobre essa matéria".

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que esse caso, "ainda por cima, é o tema central de uma iniciativa parlamentar que já está desencadeada".

"Uma vez desencadeada, vai ser agendada e será discutida nesta semana ou na semana que vem, e eu não vou agora pronunciar-me sobre aquilo que, embora de uma forma mais genérica, vai ser objeto de debate no parlamento", acrescentou.

Perante a insistência dos jornalistas, o chefe de Estado argumentou que "o Presidente não tem por hábito pronunciar-se sobre processos que correm no parlamento, nomeadamente moções de confiança ou de censura ou outras assim" e afirmou que "vai esperar serenamente o que vai acontecer a nível parlamentar".

O Presidente da República não quis revelar se já falou ou não sobre este assunto com o primeiro-ministro, que tem chegada a Brasília prevista para hoje, onde irá juntar-se aos dois últimos pontos do programa da sua visita oficial, antes de participar na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, na quarta-feira.

"Eu falo com o primeiro-ministro todos os dias", realçou, no entanto.

"Mas não costumo contar as conversas com o primeiro-ministro", retorquiu, quando interrogado se os dois já falaram sobre este assunto em concreto.