Todos os planetas do sistema solar estão alinhados no céu noturno de fevereiro

Sete planetas 'enfeitam' o céu da Terra no final de fevereiro, no que é conhecido como um desfile planetário, embora alguns sejam difíceis de detetar a olho nu.

Estes encontros planetários acontecem quando vários planetas parecem alinhar-se no céu noturno ao mesmo tempo. Não estão em linha reta, mas estão próximos de um lado do sol.

A ligação astronómica é bastante comum e pode acontecer pelo menos uma vez por ano, dependendo do número de planetas, noticiou na terça-feira a agência Associated Press (AP).

Um desfile de quatro ou cinco planetas visíveis a olho nu acontece a cada poucos anos, de acordo com a NASA.

Um desfile semelhante ocorreu em junho, mas apenas dois planetas puderam ser vistos sem qualquer equipamento especial.

Seis planetas eram visíveis em janeiro --- quatro a olho nu --- e agora um fraco Mercúrio junta-se ao grupo.

Este mês, Vénus, Marte e Júpiter são visíveis a olho nu. Saturno e Mercúrio estão próximos do horizonte, o que os torna difíceis de serem vistos. Úrano e Neptuno podem ser vistos com binóculos e telescópios.

Para participar no avistamento, deve-se sair à rua numa noite clara e sem nuvens após o pôr do sol.

Os planetas brilharão mais do que as estrelas, e Marte parecerá um ponto laranja-avermelhado. As aplicações de observação de estrelas podem ajudar a escolher onde procurar.

Os planetas farão a sua 'saída' lentamente durante a primavera.