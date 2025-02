Rubiales condenado por agressão sexual a Jenni Hermoso

O ex-presidente da federação espanhola de futebol Luis Rubiales foi hoje condenado a pagar uma multa de 10.800 euros por agressão sexual à jogadora Jenni Hermoso, por a ter beijado sem consentimento na final do Mundial2023.

Segundo a sentença do juiz da Audiência Nacional José Manuel Fernández-Prieto a instância que o julgou, Luis Rubiales foi condenado pelo delito de agressão sexual e tem de pagar uma multa equivalente a 20 euros diários durante 18 meses.

Luis Rubiales foi julgado por agressão sexual por causa do beijo a Jenni Hermoso no Estádio de Sydney, em agosto de 2023, no momento em que as jogadoras da seleção de Espanha eram felicitadas por diversas autoridades e recebiam as medalhas de campeãs do mundo, título que acabavam conquistar.

Foi ainda julgado por coerção, juntamente com o ex-diretor da seleção masculina de Espanha Albert Luque, o então selecionador Jorge Vilda e o antigo diretor de marketing da federação Ruben Rivera, por alegadas pressões sobre a jogadora nos dias seguintes ao beijo, para que fizesse declarações públicas a desvalorizar o ocorrido em Sydney, naquilo que a acusação considera ter sido uma tentativa de desculpar Rubiales.

O Ministério Público pedia dois anos e meio de prisão para o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.