Lula exalta assinaturas de acordos e potencial de exportação para Portugal

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, exaltou hoje a assinatura de 19 acordos com Portugal e frisou que o "perfil diversificado" da cooperação bilateral "favorece a exportação" dos produtos do Brasil.

"O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorecem a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado", sublinhou o chefe de Estado brasileiro, em conferência de imprensa, no fim da 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

O chefe de Estado brasileiro disse ainda ter conversado com Montenegro sobre o comércio bilateral, que se cifrou em 4,7 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros) em 2024, e sublinhou que "aproveitar as oportunidades que se abrirão nessa nova etapa será a principal tarefa do Escritório que a APEX [Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos] está instalando em Lisboa".

Lula da Silva referiu-se ainda aos 19 acordos assinados hoje durante a cimeira e que, segundo o chefe de Estado brasileiro, vão facilitar a cooperação e beneficiar as sociedades.

O Presidente brasileiro afirmou ainda que a "presença da Fiocruz em Portugal permitirá avanços em pesquisas conjuntas para produção de medicamentos e radiofármacos, na área de doenças infecciosas, biomedicina e outras".

Os dois líderes, de acordo com Lula da Silva, concordaram em "avançar na luta contra o extremismo e suas novas faces, que têm proliferado sobretudo no mundo digital" considerando ser esta "uma urgência compartilhada".

"Portugal e Brasil trabalham com visões semelhantes sobre a regulação das grandes empresas de tecnologia e o combate à desinformação", sublinhou.

Os governos de Portugal e do Brasil assinaram hoje 19 acordos bilaterais na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, em áreas como combate ao crime e terrorismo, informação classificada, tecnologias digitais, clima e turismo.

Foram também assinados instrumentos de cooperação bilateral nos setores portuário e vinícola, no domínio da alimentação saudável e prevenção da obesidade, na área da cultura e museologia.

A cimeira realizou-se no Palácio do Planalto, onde o Presidente da República do Brasil, Lula da Silva, recebeu o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com início pelas 10:00 locais (13:00 em Portugal continental). Seguiu-se a reunião plenária da cimeira, com reuniões setoriais paralelas, durante cerca de três horas.

Pela parte de Portugal, participaram na cimeira 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP, e pela parte do Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e mais 16 ministros, dois dos quais substitutos.