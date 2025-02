Galeria Tratuário promove oficina criativa de 'Máscaras de Carnaval'

É já na próxima segunda-feira, dia 3 de Março, que a Galeria Tratuário promove uma oficina criativa denominada 'Máscaras de Carnaval', inspirada na exposição 'Quarentena' de Rui Carvalho, actualmente em exibição na Galeria

Esta será dirigida a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos, com vagas limitadas a 10 participantes. As inscrições devem ser realizadas através do e-mail [email protected], até ao final do dia 27 de fevereiro, quinta-feira.

"A oficina convida os participantes a mergulharem no universo do artista madeirense, explorando elementos marcantes da sua obra, como o detalhe minucioso, o uso expressivo das cores e as figuras oníricas que desafiam a realidade", explica nota à imprensa, que acrescenta que esta será conduzida pelo artista visual Martîm e tem um custo de 8 euros.