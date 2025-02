Funchal acolhe XV Assembleia do Renovamento Carismático Católico com padre de Luanda

No próximo dia 16 de Março irá realizar-se, no Colégio de Santa Teresinha, a XV Assembleia do Renovamento Carismático Católico da Diocese do Funchal.

O encontro contará com participação do padre angolano Miguel Quissola como orador convidado.

O tema central que estrutura a Assembleia é “Sede Alegres na Esperança”, Romanos, 12, 12, o que está em linha com o ano jubilar sob o lema "Peregrinos da Esperança", que é assinalado ao longo do corrente ano.

O público interessado em adquirir o crachá de acesso, com um custo de 7 euros, poderá fazê-lo junto dos coordenadores dos grupos de oração do Renovamento Carismático Católico ao longo da ilha, bem como junto da Equipa Diocesana, nomeadamente após as Assembleias das quartas feiras (a partir das 19 horas), na Igreja do Colégio do Funchal.

Esta celebração anual é anualmente participada por centenas de madeirenses. Os trabalhos, a exemplo de anos anteriores, deverão começar pelas 9 horas de 16 de Março, encerrando com a celebração da Eucaristia.

Sobre Miguel Quissola

Foi em Luanda, a 15 de Agosto de 1983 que, no seio de uma família católica, nasceu Miguel Quissola. Segundo de cinco irmãos, desde novo serviu o altar como acólito, na Paróquia de São Francisco Xavier, na Arquidiocese de Luanda.

Foi ordenado presbítero a 28 de Junho de 2015 em Luanda pelas mãos de D. Zeferino Martins, bispo auxiliar de Luanda.

Como sacerdote, recebeu a primeira obediência para a Paróquia da Junqueira como vigário paroquial, cargo que desempenhou durante três anos. Posteriormente, foi designado pároco das Paróquias da Junqueira, Bagunte e Touguinhó, onde permaneceu durante cinco anos

De 2020 a 2022, frequentou o mestrado em Filosofia, especialidade em Filosofia da Religião, na Universidade Católica de Braga.

Actualmente encontra-se na comunidade da Póvoa de Santo Adrião, como superior da comunidade e vigário paroquial.